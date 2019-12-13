Prandelli zirvede!
Tarihinin en kötü 2. Devler Ligi performansını geride bırakan Fatih Terimli Galatasaray, yine de 2014-15 sezonunu geçmeyi bildi. O sezona İtalyan teknik Cesare Prandelli yönetiminde 5, Hamza Hamzaoğlu idaresinde ise 1 karşılaşmaya çıkan Galatasaray sadece bir puan kazanmıştı. Devler Ligi'nde 2014-2015 sezonunu bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle kapatan Galatasaray, attığı 3 gole karşın 19 kez topu ağlarından çıkarmıştı.
Tarihinin en kötü 2. Devler Ligi performansını geride bırakan Fatih Terimli Galatasaray, yine de 2014-15 sezonunu geçmeyi bildi. O sezona İtalyan teknik Cesare Prandelli yönetiminde 5, Hamza Hamzaoğlu idaresinde ise 1 karşılaşmaya çıkan Galatasaray sadece bir puan kazanmıştı. Devler Ligi'nde 2014-2015 sezonunu bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle kapatan Galatasaray, attığı 3 gole karşın 19 kez topu ağlarından çıkarmıştı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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