Prandelli zirvede!

Tarihinin en kötü 2. Devler Ligi performansını geride bırakan Fatih Terimli Galatasaray, yine de 2014-15 sezonunu geçmeyi bildi. O sezona İtalyan teknik Cesare Prandelli yönetiminde 5, Hamza Hamzaoğlu idaresinde ise 1 karşılaşmaya çıkan Galatasaray sadece bir puan kazanmıştı. Devler Ligi'nde 2014-2015 sezonunu bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle kapatan Galatasaray, attığı 3 gole karşın 19 kez topu ağlarından çıkarmıştı.