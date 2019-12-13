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13 Aralık 2019, Cuma
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Prandelli zirvede!

Prandelli zirvede!

Tarihinin en kötü 2. Devler Ligi performansını geride bırakan Fatih Terimli , yine de 2014-15 sezonunu geçmeyi bildi. O sezona İtalyan teknik yönetiminde 5, idaresinde ise 1 karşılaşmaya çıkan Galatasaray sadece bir puan kazanmıştı. Devler Ligi'nde 2014-2015 sezonunu bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle kapatan Galatasaray, attığı 3 gole karşın 19 kez topu ağlarından çıkarmıştı.

Tarihinin en kötü 2. Devler Ligi performansını geride bırakan Fatih Terimli , yine de 2014-15 sezonunu geçmeyi bildi. O sezona İtalyan teknik yönetiminde 5, idaresinde ise 1 karşılaşmaya çıkan Galatasaray sadece bir puan kazanmıştı. Devler Ligi'nde 2014-2015 sezonunu bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle kapatan Galatasaray, attığı 3 gole karşın 19 kez topu ağlarından çıkarmıştı.

  1. 13.12.2019
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