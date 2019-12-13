Kupada da tehlikede

Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı 18. kez kazanan G.Saray'da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı. Sarı- kırmızılılar, 5. tur maçında konuk ettiği Tuzla'ya 2-0 yenildi ve tur şansını zora soktu. Aslan'ın rakibi ile 17 Aralık'ta oynayacağı rövanş maçında turu geçmek için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor.