Kupada da tehlikede
Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı 18. kez kazanan Galatasaray'da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı. Sarı- kırmızılılar, 5. tur maçında konuk ettiği Tuzla'ya 2-0 yenildi ve tur şansını zora soktu. Aslan'ın rakibi ile 17 Aralık'ta oynayacağı rövanş maçında turu geçmek için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı 18. kez kazanan G.Saray'da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı. Sarı- kırmızılılar, 5. tur maçında konuk ettiği Tuzla'ya 2-0 yenildi ve tur şansını zora soktu. Aslan'ın rakibi ile 17 Aralık'ta oynayacağı rövanş maçında turu geçmek için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor.
- 13.12.2019
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
-
Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
Kupada da tehlikede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.