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13 Aralık 2019, Cuma
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Kupada da tehlikede

Kupada da tehlikede

Geçtiğimiz yıl 'nı 18. kez kazanan Galatasaray'da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı. , 5. tur maçında konuk ettiği Tuzla'ya 2-0 yenildi ve tur şansını zora soktu. Aslan'ın rakibi ile 'ta oynayacağı rövanş maçında turu geçmek için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl 'nı 18. kez kazanan G.Saray'da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı. , 5. tur maçında konuk ettiği Tuzla'ya 2-0 yenildi ve tur şansını zora soktu. Aslan'ın rakibi ile 'ta oynayacağı rövanş maçında turu geçmek için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor.

  1. 13.12.2019
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