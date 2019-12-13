Galatasaray'da karanlık çağ!
Sadece 1 gol atıp, 2 puan toplayan Galatasaray, taraftarını kahretti. Fatih Terim döneminin en başarısız Avrupa macerası yaşanırken, eski günler mumla arandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele eden Galatasaray, tarihinin en kötü 2. performansını sergileyerek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılıları 'Avrupa Fatihi' haline getiren Teknik Direktör Fatih Terim ise bu kulvardaki en başarısız dönemini yaşadı. 8 kez Galatasaray ile bu turnuvaya katılan Terim, ilk kez 1 galibiyet bile alamadan turnuvayı tamamladı. Sarı-kırmızılılar topladığı 2 puanı Club Brugge maçlarında (0-0 ve 1-1) elde edebildi. Toplamda 14 gol yerken sadece 1 gol atabildi.
EN İYİSİ 2012-13 SEZONUNDA
Devler Ligi'ne ilk kez 1997- 98'de katılan Fatih Terim, 6 maçta 4 puan toplamıştı. 1998-99'da 8, 1999-2000'de 7, 2002-03'te 4 ve 2003- 04'te 7 puan kazandı. En başarılı sezonunu 2012-13'te yaşayan tecrübeli hoca, o sezon 10 puan alıp grubundan çıkmış daha sonra son 16 turunu da geçerek çeyrek finale kalmıştı. 2013-14'de sarı-kırmızılılarda bu kulvarda 1 maça çıkan Terim daha sonra ayrılmıştı. Geçen sezon 4 puan alarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Terimli Aslan, bu sezon ise hüsrana uğrayarak 2 puanla elendi.
- 13.12.2019
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
-
Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
Galatasaray'da karanlık çağ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.