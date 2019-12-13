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13 Aralık 2019, Cuma
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'da karanlık çağ!

Galatasaray'da karanlık çağ!

Sadece 1 gol atıp, 2 puan toplayan , taraftarını kahretti. döneminin en başarısız Avrupa macerası yaşanırken, eski günler mumla arandı.

Şampiyonlar Ligi'nde , ve ile mücadele eden , tarihinin en kötü 2. performansını sergileyerek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılıları 'Avrupa Fatihi' haline getiren Teknik Direktör ise bu kulvardaki en başarısız dönemini yaşadı. 8 kez Galatasaray ile bu turnuvaya katılan Terim, ilk kez 1 galibiyet bile alamadan turnuvayı tamamladı. Sarı-kırmızılılar topladığı 2 puanı Club Brugge maçlarında (0-0 ve 1-1) elde edebildi. Toplamda 14 gol yerken sadece 1 gol atabildi.

EN İYİSİ 2012-13 SEZONUNDA
Devler Ligi'ne ilk kez 1997- 98'de katılan Fatih Terim, 6 maçta 4 puan toplamıştı. 1998-99'da 8, 1999-2000'de 7, 2002-03'te 4 ve 2003- 04'te 7 puan kazandı. En başarılı sezonunu 2012-13'te yaşayan tecrübeli hoca, o sezon 10 puan alıp grubundan çıkmış daha sonra son 16 turunu da geçerek çeyrek finale kalmıştı. 2013-14'de sarı-kırmızılılarda bu kulvarda 1 maça çıkan Terim daha sonra ayrılmıştı. Geçen sezon 4 puan alarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Terimli Aslan, bu sezon ise hüsrana uğrayarak 2 puanla elendi.

  1. 13.12.2019
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