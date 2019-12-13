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13 Aralık 2019, Cuma
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'' zayıf takım''

''Galatasaray zayıf takım''

Fransız basını, sarıkırmızılıların performansını alaya aldı. Madeinfoot'un haberinde, ", karşısında zayıf bir rakip bulmanın avantajını kullandı" denildi. L'Equipe gazetesi ise, "Mutlu son! PSG, 'ı hasta etti" başlığını attı. , "PSG, Galatasaray'ı ezdi. Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilmeden bitirdi" ifadelerini kullandı.

Fransız basını, sarıkırmızılıların performansını alaya aldı. Madeinfoot'un haberinde, ", karşısında zayıf bir rakip bulmanın avantajını kullandı" denildi. L'Equipe gazetesi ise, "Mutlu son! PSG, 'ı hasta etti" başlığını attı. , "PSG, Galatasaray'ı ezdi. Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilmeden bitirdi" ifadelerini kullandı.

  1. 13.12.2019
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