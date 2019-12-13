''Galatasaray zayıf takım''

Fransız basını, sarıkırmızılıların performansını alaya aldı. Madeinfoot'un haberinde, "PSG, karşısında zayıf bir rakip bulmanın avantajını kullandı" denildi. L'Equipe gazetesi ise, "Mutlu son! PSG, Galatasaray'ı hasta etti" başlığını attı. Le Point, "PSG, Galatasaray'ı ezdi. Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilmeden bitirdi" ifadelerini kullandı.