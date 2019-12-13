''Galatasaray zayıf takım''
Fransız basını, sarıkırmızılıların performansını alaya aldı. Madeinfoot'un haberinde, "PSG, karşısında zayıf bir rakip bulmanın avantajını kullandı" denildi. L'Equipe gazetesi ise, "Mutlu son! PSG, Galatasaray'ı hasta etti" başlığını attı. Le Point, "PSG, Galatasaray'ı ezdi. Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilmeden bitirdi" ifadelerini kullandı.
Fransız basını, sarıkırmızılıların performansını alaya aldı. Madeinfoot'un haberinde, "PSG, karşısında zayıf bir rakip bulmanın avantajını kullandı" denildi. L'Equipe gazetesi ise, "Mutlu son! PSG, Galatasaray'ı hasta etti" başlığını attı. Le Point, "PSG, Galatasaray'ı ezdi. Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilmeden bitirdi" ifadelerini kullandı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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