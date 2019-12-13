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13 Aralık 2019, Cuma
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Eleştiri moral bozuyor

Eleştiri moral bozuyor

Sıkça devre arasında bir operasyonu yapılacağına dikkat çeken 'in bu yaklaşımının yabancı futbolcular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtildi. 'in basın toplantılarında oyuncularına yönelik yaptığı eleştirilerin de futbolcuların morallerinin bozulduğu gelen haberler arasında.

Sıkça devre arasında bir operasyonu yapılacağına dikkat çeken 'in bu yaklaşımının yabancı futbolcular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtildi. 'in basın toplantılarında oyuncularına yönelik yaptığı eleştirilerin de futbolcuların morallerinin bozulduğu gelen haberler arasında.

  1. 13.12.2019
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