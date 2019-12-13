Eleştiri moral bozuyor

Sıkça devre arasında bir transfer operasyonu yapılacağına dikkat çeken Fatih Terim'in bu yaklaşımının yabancı futbolcular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtildi. Terim'in basın toplantılarında oyuncularına yönelik yaptığı eleştirilerin de futbolcuların morallerinin bozulduğu gelen haberler arasında.