Eleştiri moral bozuyor
Sıkça devre arasında bir transfer operasyonu yapılacağına dikkat çeken Fatih Terim'in bu yaklaşımının yabancı futbolcular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtildi. Terim'in basın toplantılarında oyuncularına yönelik yaptığı eleştirilerin de futbolcuların morallerinin bozulduğu gelen haberler arasında.
Sıkça devre arasında bir transfer operasyonu yapılacağına dikkat çeken Fatih Terim'in bu yaklaşımının yabancı futbolcular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtildi. Terim'in basın toplantılarında oyuncularına yönelik yaptığı eleştirilerin de futbolcuların morallerinin bozulduğu gelen haberler arasında.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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