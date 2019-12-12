Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Jean Michael Seri de sakatlandı. Fatih Terim sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fildişili oyununun yerine 41. dakikada Selçuk İnan'ı dahil etti. Galatasaray'da Babel, Andone, Feghouli, Adem ve Luyindama'nın sakatlıkları bulunuyor.