Seri de sakatlandı
Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Jean Michael Seri de sakatlandı. Fatih Terim sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fildişili oyununun yerine 41. dakikada Selçuk İnan'ı dahil etti.
Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Jean Michael Seri de sakatlandı. Fatih Terim sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fildişili oyununun yerine 41. dakikada Selçuk İnan'ı dahil etti. Galatasaray'da Babel, Andone, Feghouli, Adem ve Luyindama'nın sakatlıkları bulunuyor.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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