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12 Aralık 2019, Perşembe
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Seri de sakatlandı

Seri de sakatlandı

Şampiyonlar Ligi'nde 'ye konuk olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Jean Michael Seri de sakatlandı. sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fildişili oyununun yerine 41. dakikada 'ı dahil etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 'ye konuk olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Jean Michael Seri de sakatlandı. sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fildişili oyununun yerine 41. dakikada 'ı dahil etti. Galatasaray'da Babel, Andone, Feghouli, Adem ve Luyindama'nın sakatlıkları bulunuyor.

  1. 12.12.2019
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