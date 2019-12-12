Galatasaray'ın cumartesi akşamı Ankaragücü ile oynayacağı maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Ceyhun Sesigüzel...