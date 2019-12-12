Şansalan yönetecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Şansalan yönetecek

Şansalan yönetecek

Şansalan yönetecek

'ın cumartesi akşamı Ankaragücü ile oynayacağı maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Serkan Tokat ve ...

'ın cumartesi akşamı Ankaragücü ile oynayacağı maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Serkan Tokat ve ...

  1. 12.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şansalan yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN