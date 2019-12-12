Şansalan yönetecek
Galatasaray'ın cumartesi akşamı Ankaragücü ile oynayacağı maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Ceyhun Sesigüzel...
Galatasaray'ın cumartesi akşamı Ankaragücü ile oynayacağı maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Ceyhun Sesigüzel...
- 12.12.2019
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Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Şansalan yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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