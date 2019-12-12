Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz isyan etti! 'Maç oynanırken kural değişmez' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Başkanı isyan etti! 'Maç oynanırken kural değişmez'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz isyan etti! 'Maç oynanırken kural değişmez'

’a özel açıklamalarda bulunan Başkanı , harcamalarındaki sapma oranının yüzde 40’a çıkarılmasını doğru bulmadığını söyledi. “Sezon ortasında değişiklik yapılıyorsa, yazılı görüş alınması gerekirdi” diye konuştu.

'nun kulüplerin harcamalarında limit artırımına gitmesine tepkiler artarak devam ediyor. Federasyon aldığı son dakika kararıyla kulüplerin 2019-20200 transfer harcamalarındaki sapma oranını yüzde 30'dan 40'a çıkarırken bu duruma Başkanı de isyan etti. Konuyla ilgili 'a özel açıklamalarda bulunan Cengiz, "Şu anda 'teyim. maçına odaklandım. Konuyla ilgili detaylı açıklamaları 'a döndüğümde yapacağım" dedi.

ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDILAR
Federasyonun aldığı finansal kararlara harfiyen uyduklarını ve ona göre harcama yaptıklarını belirten Mustafa Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Falcao'yu, Seri'yi, Lemina'yı transfer ettik' diye ortalığı ayağa kaldıranlar vardı. 'Neden aldınız! Çok uçuyorsunuz. FFP'yi aşacaksınız' dediler ama biz alınan kararlara uygun olarak adım attık ve ardından da kâra geçtiğimizi açıkladık. Eğer sezon ortasında talimatta bir değişiklik yapılıyorsa, bunun için tüm kulüplerden görüş alınması, hatta yazılı görüş alınması gerekirdi. Bu gerçekten önemli bir konu. Biz hep söylüyoruz, maç oynanırken kural değişmez.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü yaptığı yönetim kurulu toplantısına Kulüp Lisans Talimatı'nda değişiklik yaparak takım harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapmayı yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasının yankıları devam ediyor.

  1. 12.12.2019
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