Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz isyan etti! 'Maç oynanırken kural değişmez'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin transfer harcamalarında limit artırımına gitmesine tepkiler artarak devam ediyor. Federasyon aldığı son dakika kararıyla kulüplerin 2019-20200 transfer harcamalarındaki sapma oranını yüzde 30'dan 40'a çıkarırken bu duruma Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de isyan etti. Konuyla ilgili FOTOMAÇ'a özel açıklamalarda bulunan Cengiz, "Şu anda Paris'teyim. PSG maçına odaklandım. Konuyla ilgili detaylı açıklamaları İstanbul'a döndüğümde yapacağım" dedi.

ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDILAR

Federasyonun aldığı finansal kararlara harfiyen uyduklarını ve ona göre harcama yaptıklarını belirten Mustafa Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Falcao'yu, Seri'yi, Lemina'yı transfer ettik' diye ortalığı ayağa kaldıranlar vardı. 'Neden aldınız! Çok uçuyorsunuz. FFP'yi aşacaksınız' dediler ama biz alınan kararlara uygun olarak adım attık ve ardından da kâra geçtiğimizi açıkladık. Eğer sezon ortasında talimatta bir değişiklik yapılıyorsa, bunun için tüm kulüplerden görüş alınması, hatta yazılı görüş alınması gerekirdi. Bu gerçekten önemli bir konu. Biz hep söylüyoruz, maç oynanırken kural değişmez.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü yaptığı yönetim kurulu toplantısına Kulüp Lisans Talimatı'nda değişiklik yaparak takım harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapmayı yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasının yankıları devam ediyor.