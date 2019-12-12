Fatih Terim'den şok eden performans! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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'den şok eden performans!

Fatih Terim'den şok eden performans!

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan , bu kulvarda yönetimindeki en kötü performansını sergiledi. Tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan sarı-kırmızılı takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kaldı.

, 'nın Saint-Germain, 'nın ve 'nın ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 2 puanla son sırada bitirdi. Bu maçlarda bir kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yönetiminde 8. kez grup aşamasını bitirdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde ilk kez maç kazanmadan grubunu tamamladı.

Fatih Terim, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başında Şampiyonlar Ligi'nde bir maça çıktıktan sonra görevinden ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, ""nde Terim ile en iyi dönemini 2012-2013 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda grup aşamasını 10 puanla bitiren Galatasaray, daha sonra son 16 turunu da geçerek çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

TERİM YÖNETİMİNDEKİ PERFORMANS

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

P

1997-98

6

1

1

4

4

11

4

1998-99

6

2

2

2

8

8

8

1999-00

6

2

1

3

10

13

7

2002-03

6

1

1

4

5

10

4

2003-04

6

2

1

3

6

8

7

2012-13

6

3

1

2

7

6

10
2018-19 6 1 1 4 5 8 4
2019-20 6 0 2 4 1 14 2

EN KÖTÜ PERFORMANS 2014-2015 SEZONUNDA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı 2014-2015 sezonunda sergiledi. Sarı-kırmızılı takım, İtalyan teknik yönetiminde 5, idaresinde ise 1 karşılaşmaya çıktığı bu sezonda sadece bir puan kazandı. "Devler Ligi"nde 2014-2015 sezonunu bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle kapatan Galatasaray, attığı 3 gole karşın 19 kez topu ağlarından çıkardı.

EN BAŞARISIZI DENİZLİ YÖNETİMİNDEKİ FENERBAHÇE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı ortaya koydu. Sarı-lacivertli takım, yönetiminde 2001-2002 sezonunda grubunu puansız kapattı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada da mağlup olan Fenerbahçe, grup aşamasını puansız kapatan tek Türk takımı oldu.

GRUP AŞAMASINDA EN İYİSİ BEŞİKTAŞ
, 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birkaç rekora imza attı. Siyah-beyazlı ekip, yönetinde grubunu 14 puanla tamamlayarak bu aşamada en fazla puan elde eden Türk takımı oldu. Beşiktaş, gruptan namağlup ve lider olarak üst tura çıkan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar ayrıca grup aşamasında en fazla gol atan Türk temsilcisi olarak kayıtlara geçti.

  1. 12.12.2019
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