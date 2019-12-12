Fatih Terim: Ocak’ta değişim kaçınılmaz
Teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda şunları söyledi: "Bizim için acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı iyi olurdu. Umarım ki acı vedalardan iyi ve güzel hikayeler çıkarırız. Bizden iyiler, bunu kabul edelim, bunu bir şekilde söylüyoruz. Sıkletimiz farklı bu sene, bunu kabul edelim. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz, bunu da açıkça söylüyoruz. Allah nasip ederse Ocak ayında değişim kaçınılmaz. Bir takım şeyleri değiştirmezsek Galatasaray için sıkıntı olur zaten."
Teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda şunları söyledi: "Bizim için acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı iyi olurdu. Umarım ki acı vedalardan iyi ve güzel hikayeler çıkarırız. Bizden iyiler, bunu kabul edelim, bunu bir şekilde söylüyoruz. Sıkletimiz farklı bu sene, bunu kabul edelim. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz, bunu da açıkça söylüyoruz. Allah nasip ederse Ocak ayında değişim kaçınılmaz. Bir takım şeyleri değiştirmezsek Galatasaray için sıkıntı olur zaten."
- 12.12.2019
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Fatih Terim: Ocak’ta değişim kaçınılmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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