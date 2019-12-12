Fatih Terim: Ocak’ta değişim kaçınılmaz

Teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda şunları söyledi: "Bizim için acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı iyi olurdu. Umarım ki acı vedalardan iyi ve güzel hikayeler çıkarırız. Bizden iyiler, bunu kabul edelim, bunu bir şekilde söylüyoruz. Sıkletimiz farklı bu sene, bunu kabul edelim. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz, bunu da açıkça söylüyoruz. Allah nasip ederse Ocak ayında değişim kaçınılmaz. Bir takım şeyleri değiştirmezsek Galatasaray için sıkıntı olur zaten."