Terim: En zor dönemim
Fatih Terim: "Kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Bu son 3-4 ay var ki kariyerimdeki en zorlu dönemlerden biri”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Sakat oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlandığını ifade eden Terim, şöyle konuştu: "Kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Kariyerimde zaman zaman sıkıntı yaşadım ama bu son 3-4 ay var ki, en zorlu dönemlerden biri. Fransız medyasından bir arkadaş Lemina'ya sordu grupta hücumda fazla gözükmüyorsunuz manasında. O kadar kolay ki bu soruyu sormak. Hele elinizde Di Maria, Neymar, Mbappe, Icardi varsa. G.Saray'ın da benim de ilkem çok basittir. En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır."
- 11.12.2019
- "Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi"
- Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
- Hıncal Uluç: Galatasaray'ı bu hale getiren Fatih Terim
- "Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer yasağı verebilecek federasyon var mı?"
- Hıncal Uluç: Maçı alan Galatasaray değil ikram eden Alanyaspor
-
Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...
Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
-
Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
-
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Terim: En zor dönemim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.