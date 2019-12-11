Terim: En zor dönemim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Sakat oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlandığını ifade eden Terim, şöyle konuştu: "Kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Kariyerimde zaman zaman sıkıntı yaşadım ama bu son 3-4 ay var ki, en zorlu dönemlerden biri. Fransız medyasından bir arkadaş Lemina'ya sordu grupta hücumda fazla gözükmüyorsunuz manasında. O kadar kolay ki bu soruyu sormak. Hele elinizde Di Maria, Neymar, Mbappe, Icardi varsa. G.Saray'ın da benim de ilkem çok basittir. En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır."