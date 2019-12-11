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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Terim: En zor dönemim

Terim: En zor dönemim

: "Kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Bu son ay var ki kariyerimdeki en zorlu dönemlerden biri”

Galatasaray , maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Sakat oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlandığını ifade eden Terim, şöyle konuştu: "Kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Kariyerimde zaman zaman sıkıntı yaşadım ama bu son ay var ki, en zorlu dönemlerden biri. Fransız medyasından bir arkadaş Lemina'ya sordu grupta hücumda fazla gözükmüyorsunuz manasında. O kadar kolay ki bu soruyu sormak. Hele elinizde , , Mbappe, Icardi varsa. G.Saray'ın da benim de ilkem çok basittir. En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır."

  1. 11.12.2019
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