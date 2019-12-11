PSG ideal 11’i ile çıkacak
A Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen PSG, Galatasaray karşısında da ideal kadrosunu sahaya sürecek. Thomas Tuchel'in, eleme turları öncesi takımının Avrupa'da oynama alışkanlığını artırmak istediği belirtildi.
A Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen PSG, Galatasaray karşısında da ideal kadrosunu sahaya sürecek. Thomas Tuchel'in, eleme turları öncesi takımının Avrupa'da oynama alışkanlığını artırmak istediği belirtildi. Gueye'nin oynamayacak olması sonrası savunma önünde Marquinhos, yanında Verratti ve önlerinde Draxler görev alacak.
NEYMAR SAHADA
İstanbul'daki maçta cezası nedeniyle forma giyen Neymar bugün Galatasaray'a karşı mücadele edecek. Brezilyalı yıldız sol kanatta görev yapacak. Sağ kanatta ise sezonun formda isimlerinden Angel Di Maria forma giyecek. Alman teknik adam, forvet görevin de Kylian Mbappe'ye formayı verecek. Bu durum Galatasaray'ı oldukça zorlayacak gibi görünüyor.
- 11.12.2019
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Yorum
kaptan Vay bee
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