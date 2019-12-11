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11 Aralık 2019, Çarşamba
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ideal 11’i ile çıkacak

PSG ideal 11’i ile çıkacak

A Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen , karşısında da ideal kadrosunu sahaya sürecek. 'in, eleme turları öncesi takımının Avrupa'da oynama alışkanlığını artırmak istediği belirtildi.

A Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen , karşısında da ideal kadrosunu sahaya sürecek. 'in, eleme turları öncesi takımının Avrupa'da oynama alışkanlığını artırmak istediği belirtildi. Gueye'nin oynamayacak olması sonrası savunma önünde Marquinhos, yanında Verratti ve önlerinde Draxler görev alacak.

NEYMAR SAHADA

'daki maçta cezası nedeniyle forma giyen bugün Galatasaray'a karşı mücadele edecek. Brezilyalı yıldız sol kanatta görev yapacak. Sağ kanatta ise sezonun formda isimlerinden forma giyecek. Alman teknik adam, forvet görevin de Kylian Mbappe'ye formayı verecek. Bu durum Galatasaray'ı oldukça zorlayacak gibi görünüyor.

  1. 11.12.2019
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