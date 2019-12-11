PSG ideal 11’i ile çıkacak

A Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen PSG, Galatasaray karşısında da ideal kadrosunu sahaya sürecek. Thomas Tuchel'in, eleme turları öncesi takımının Avrupa'da oynama alışkanlığını artırmak istediği belirtildi. Gueye'nin oynamayacak olması sonrası savunma önünde Marquinhos, yanında Verratti ve önlerinde Draxler görev alacak.

NEYMAR SAHADA

İstanbul'daki maçta cezası nedeniyle forma giyen Neymar bugün Galatasaray'a karşı mücadele edecek. Brezilyalı yıldız sol kanatta görev yapacak. Sağ kanatta ise sezonun formda isimlerinden Angel Di Maria forma giyecek. Alman teknik adam, forvet görevin de Kylian Mbappe'ye formayı verecek. Bu durum Galatasaray'ı oldukça zorlayacak gibi görünüyor.