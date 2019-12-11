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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Pitbull 'da

Pitbull İstanbul'da

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi , 4 yıl aradan sonra 'a geldi. Sarı-kırmızılı takımda 3 şampiyonluk yaşayıp, toplamda 7 kupa kazanan Brezilyalı oyuncu, özel bir organizasyona katılacak.

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi , 4 yıl aradan sonra 'a geldi. Sarı-kırmızılı takımda 3 şampiyonluk yaşayıp, toplamda 7 kupa kazanan Brezilyalı oyuncu, özel bir organizasyona katılacak. Palmeiras'ta forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların sorularını yanıtlayacağı belirtilen 'Pitbull' lakaplı 36 yaşındaki futbolcunun Kulübü'nü de ziyaret edeceği ifade edildi.

  1. 11.12.2019
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