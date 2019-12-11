Pitbull İstanbul'da

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Felipe Melo, 4 yıl aradan sonra İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımda 3 şampiyonluk yaşayıp, toplamda 7 kupa kazanan Brezilyalı oyuncu, özel bir organizasyona katılacak. Palmeiras'ta forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların sorularını yanıtlayacağı belirtilen 'Pitbull' lakaplı 36 yaşındaki futbolcunun Galatasaray Kulübü'nü de ziyaret edeceği ifade edildi.