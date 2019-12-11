Pitbull İstanbul'da
Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Felipe Melo, 4 yıl aradan sonra İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımda 3 şampiyonluk yaşayıp, toplamda 7 kupa kazanan Brezilyalı oyuncu, özel bir organizasyona katılacak.
Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Felipe Melo, 4 yıl aradan sonra İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımda 3 şampiyonluk yaşayıp, toplamda 7 kupa kazanan Brezilyalı oyuncu, özel bir organizasyona katılacak. Palmeiras'ta forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların sorularını yanıtlayacağı belirtilen 'Pitbull' lakaplı 36 yaşındaki futbolcunun Galatasaray Kulübü'nü de ziyaret edeceği ifade edildi.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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