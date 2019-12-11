Paris'te olay çıktı! Galatasaray taraftarlarına saldırdılar | İZLEYİN
PSG - Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arasında olay çıktı. PSG taraftarları, Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Polis olaylara müdahale etti. İşte o anlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam PSG ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER...
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 21:35
- Paris'te olay çıktı! Galatasaray taraftarlarına saldırdılar | İZLEYİN
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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