Paris'te olay çıktı! Galatasaray taraftarlarına saldırdılar | İZLEYİN - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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'te ! taraftarlarına saldırdılar | İZLEYİN

Paris'te olay çıktı! Galatasaray taraftarlarına saldırdılar | İZLEYİN

- maçı öncesi taraftarlar arasında . PSG taraftarları, 'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Polis olaylara müdahale etti. İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'de 'ın deplasmanda ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam PSG ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Paris'te olay çıktı! İşte o anlar...

Paris'te Galatasaray taraftarlarına saldırdılar! | İşte o görüntüler...

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 21:35
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