Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray (GS) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? PSG Galatasaray maçı muhtemel 11'ler | PSG Galatasaray maçı canlı izle - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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() (GS) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray (GS) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

A Grubu son maçında bu gece 'in konuğu olacak. Grubu lider bitirmeyi garantileyen karşısında, Galatasaray'ın 'ne katılım anlamında kazanmaktan başka çaresi yok. Peki Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray (GS) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ile ilgili tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...

, A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda 'nın Paris Saint-Germain () takımıyla karşılaşıyor.

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Yoluna UEFA 'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

PARIS SAINT GERMAIN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

(PSG) - Galatasaray (GS) maçı, saat 23.00'da Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Meunier, T. Silva, Diallo, Bernat, Marquinhos, , Verratti, Draxler, Mbappé,

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, , , Falcao

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  1. 11.12.2019
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