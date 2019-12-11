Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray (GS) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşıyor.

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

PARIS SAINT GERMAIN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Galatasaray (GS) maçı, saat 23.00'da Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Meunier, T. Silva, Diallo, Bernat, Marquinhos, Di Maria, Verratti, Draxler, Mbappé, Neymar

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Falcao