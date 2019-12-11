Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray (GS) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray bu gece Paris Saint Germain'in konuğu olacak. Grubu lider bitirmeyi garantileyen PSG karşısında, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılım anlamında kazanmaktan başka çaresi yok. Peki Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray (GS) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ile ilgili tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşıyor.
Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.
A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.
Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.
PARIS SAINT GERMAIN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain (PSG) - Galatasaray (GS) maçı, saat 23.00'da Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas, Meunier, T. Silva, Diallo, Bernat, Marquinhos, Di Maria, Verratti, Draxler, Mbappé, Neymar
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Falcao
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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
Toplam 1
Yorum
Karakartallı Beşiktaş'ın prestij maçıdır. Sahaya gençler çıksın. Belki kazanacağımız oyuncular vardır.
-
"CAS'a gideceğiz"
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI ADAM GİBİ ADAM
-
Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Outoforfer1907 Son şansımı kalmış yazıklar olsun. Bu adam bal Ligi'nde bile oynayamaz. Buna verilecek süre Ferdiye verilsin. Alper gitsin inşaatta çalışsın
Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray (GS) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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