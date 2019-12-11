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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Paris Saint Germain - Galatasaray | CANLI

A Grubu son maçında ile karşılaşıyor. Grubu lider bitirmeyi garantileyen karşısında, Galatasaray'ın 'ne katılım anlamında kazanmaktan başka çaresi yok. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

, A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda 'nın Paris Saint-Germain () takımıyla karşılaşıyor.

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetiyor. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanıyor.

Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...


MAÇ BAŞLADI

16' PSG'de Icardi topu ağlara göndermişti. Ama öncesinde asisti yapan Mbappe'nin ofsaytta olduğu tespit edildi.

15' Oyunun düşük bir tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.

13' PSG'de , Donk ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

13' PSG'de savunma arkasına sızan Icardi topla buluşmuştu, ancak maçın hakemi Icardi'nin ofsaytta olduğuna karar verdi.

12' Bu dakikalarda ile kanat değiştirdiler.

11' Galatasaray'da Ömer Bayram ceza sahası dışından şansını denedi, vuruşu farklı şekilde auta gitti.

10' PSG'de Sarabia'nın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Muslera kontrol etti.

8' Sarı-kırmızılılar top PSG'deyken beşli savunmaya dönüyor.

7' Galatasaray'da Nzonzi üçüncü stoper olarak görev yapıyor.

6' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza sahası dışından çektiği şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

5' İLK TEHLİKE PSG'DEN! Sol kanattan Bernat'ın verdiği pasta ceza yayı üzerinde gelişine bir vuruş deneyen Paredes'in şutunu kaleci Muslera parmaklarıyla kornere çeldi.

4' Neymar'ın savunma arkasına gönderdiği ara pasını kalesini zamanında terk eden Muslera kontrol etti.

İLK 11'LER

PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi.

G.SARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor.


Yoluna UEFA 'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 23:21
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