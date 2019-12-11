Paris Saint Germain - Galatasaray | CANLI
Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray ile Paris Saint Germain karşılaşıyor. Grubu lider bitirmeyi garantileyen PSG karşısında, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılım anlamında kazanmaktan başka çaresi yok. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşıyor.
Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetiyor. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanıyor.
Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
MAÇ BAŞLADI
16' PSG'de Icardi topu ağlara göndermişti. Ama öncesinde asisti yapan Mbappe'nin ofsaytta olduğu tespit edildi.
15' Oyunun düşük bir tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.
13' PSG'de Neymar, Donk ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
13' PSG'de savunma arkasına sızan Icardi topla buluşmuştu, ancak maçın hakemi Icardi'nin ofsaytta olduğuna karar verdi.
12' Bu dakikalarda Ömer Bayram ile Belhanda kanat değiştirdiler.
11' Galatasaray'da Ömer Bayram ceza sahası dışından şansını denedi, vuruşu farklı şekilde auta gitti.
10' PSG'de Sarabia'nın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Muslera kontrol etti.
8' Sarı-kırmızılılar top PSG'deyken beşli savunmaya dönüyor.
7' Galatasaray'da Nzonzi üçüncü stoper olarak görev yapıyor.
6' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza sahası dışından çektiği şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.
5' İLK TEHLİKE PSG'DEN! Sol kanattan Bernat'ın verdiği pasta ceza yayı üzerinde gelişine bir vuruş deneyen Paredes'in şutunu kaleci Muslera parmaklarıyla kornere çeldi.
4' Neymar'ın savunma arkasına gönderdiği ara pasını kalesini zamanında terk eden Muslera kontrol etti.
İLK 11'LER
PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi.
G.SARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.
Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 23:21
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Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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