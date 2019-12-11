Galatasaray Divan Kurulu gelecek hafta toplanacak
Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun kulüpte her ayın ikinci haftası yapılan divan kurulu aralık ayı olağan toplantısı gelecek hafta yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte her ayın ikinci haftası yapılan divan kurulu toplantısı, futbol takımının bu akşam Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta karşılaşması nedeniyle gelecek hafta gerçekleştirilecek.
Toplantının Türk Telekom Stadı'nda 18 Aralık Çarşamba günü düzenleneceği bildirildi.
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 17:27
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Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Galatasaray Divan Kurulu gelecek hafta toplanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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