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11 Aralık 2019, Çarşamba
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gelecek hafta toplanacak

Galatasaray Divan Kurulu gelecek hafta toplanacak

Kulübü Divan Kurulunun kulüpte her ayın ikinci haftası yapılan aralık ayı olağan toplantısı gelecek hafta yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte her ayın ikinci haftası yapılan toplantısı, futbol takımının bu akşam temsilcisi Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta karşılaşması nedeniyle gelecek hafta gerçekleştirilecek.

Toplantının Stadı'nda 18 Aralık Çarşamba günü düzenleneceği bildirildi.

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 17:27
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