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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Babel'den şok paylaşım! Taraftarlar anlam veremedi

Babel'den şok paylaşım! Taraftarlar anlam veremedi

'ın Hollandalı yıldızı , sosyal medyadaki aktifliğiyle biliniyordu. Ancak Babel'in yaptığı son paylaşıma taraftarlar anlam veremedi. Babel Miami'de yaptığı antrenmanın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı...

, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında 'in konuğu olacak. Grupta son sırada bulunan Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'ne katılabilmek için lider Paris Saint Germain'i mutlaka yenmesi gerekiyor. Temsilcimizde sakatlıklarından dolayı Babel, Feghouli, Luyindama, ve Andone kafilede yer almadı.

BABEL'DEN ŞOK PAYLAŞIM!

'de istediği performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Galatasaray, cumartesi günü sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bir yandan da bu karşılaşmayı düşünürken, Babel'in Amerika'dan paylaşım yapması kafaları karıştırdı. Taraftarlar, cumartesi günkü mücadeleye yetiştirilmesi beklenen Babel'in Amerika'ya gitmesine anlam veremedi.

Babel'den şok paylaşım! Taraftarlar anlam veremedi

Amerika - arası uçakla 13 saat sürüyor...

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 17:18
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