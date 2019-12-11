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11 Aralık 2019, Çarşamba
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16 kişi ile Paris’te

16 kişi ile Paris’te

Paris Saint Germain maçı için dün 'ya giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan , , ve Yunus Akgün maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Paris Saint Germain maçı için dün 'ya giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan , , ve Yunus Akgün maçı kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, ve Emre Taşdemir ise 'ya bildirilen listede bulunmuyor. 16 kişilik kadro açıklayan teknik direktör bu kez gençlerden sadece Emin Bayram'ı kafileye dahil etti.

  1. 11.12.2019
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