16 kişi ile Paris’te
Paris Saint Germain maçı için dün Fransa'ya giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Adem Büyük ve Yunus Akgün Paris Saint Germain maçı kamp kadrosunda yer almadı.
Paris Saint Germain maçı için dün Fransa'ya giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Adem Büyük ve Yunus Akgün Paris Saint Germain maçı kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor. 16 kişilik kadro açıklayan teknik direktör Fatih Terim bu kez gençlerden sadece Emin Bayram'ı kafileye dahil etti.
- 11.12.2019
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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