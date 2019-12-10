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10 Aralık 2019, Salı
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Son maça hakem

Son maça Rumen hakem

'ın  A 6'ncı ve son haftasında Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maçı, hakem yönetecek.

'ın A 6'ncı ve son haftasında Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maçı, hakem yönetecek. Yarın Parc des Princes Stadı'nda 23.00'te başlayacak karşılaşmada, Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek.

  1. 10.12.2019
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