Son maça Rumen hakem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Yarın Parc des Princes Stadı'nda 23.00'te başlayacak karşılaşmada, Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek.