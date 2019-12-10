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10 Aralık 2019, Salı
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'ye genç aslan

PSG'ye genç aslan

ve dışında 'da , ve 'nın da sakatlıkları sürüyor.

ve dışında 'da , ve 'nın da sakatlıkları sürüyor. Ahmet, Jimmy, Taylan, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir'in ismi de 'ya bildirilmediği için yarın oynayamayacak. Elinde 15 as oyuncusu bulunan Terim bir kez daha B takımdan takviye alacak. Yunus, Emin Bayram, Eren Can, karşısında kulübede olacak.

ELDE KALANLAR:

Kaleciler: Muslera, Okan

Defans: Şener, Mariano, Marcao, Ömer, Nagatomo

Orta saha: Seri, Nzonzi, Lemina, , Donk, , Emre Mor

Forvet: Falcao

  1. 10.12.2019
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