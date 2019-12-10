Mariano'ya yol göründü
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla en çok eleştirilen futbolcuların başında gelen Mariano ile devre arasında yollar ayrılıyor. Teknik heyetin performansından memnun olmadığı Brezilyalı futbolcunun, yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla en çok eleştirilen futbolcuların başında gelen Mariano ile devre arasında yollar ayrılıyor. Teknik heyetin performansından memnun olmadığı Brezilyalı futbolcunun, yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Devre arasında Mariano ile yollarını ayıracak olan teknik kadro, Brezilyalı futbolcunun yerini sezon başında lisansı askıya alınan Martin Linnes ile dolduracak. Mariano'dan umudu kesen Terim'in, PSG maçında da sakatlığı atlatan Şener Özbayraklı'ya görev vermesi bekleniyor.
İLK İKİ SEZONU MUMLA ARATIR OLDU
Galatasaray'da bu sezon en çok tartışılan isimlerin başında Mariano geliyor. İlk iki sezonda yakaladığı başarılı istatistiklere bakılınca da Brezilyalı oyuncunun taraftarlardan aldığı tepki oldukça normal görünüyor. İlk iki sezon 2 gol atıp, 11 asist yapan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sıfır çekti. Orta, uzun top, kilit pas ve adam geçme rakamları da dibe vurdu.
- 10.12.2019
-
Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
Mariano'ya yol göründü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.