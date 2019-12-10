Mariano'ya yol göründü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Mariano'ya yol göründü

'ya yol göründü

Mariano'ya yol göründü

'da bu sezon gösterdiği performansla en çok eleştirilen futbolcuların başında gelen ile devre arasında yollar ayrılıyor. Teknik heyetin performansından memnun olmadığı futbolcunun, yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

'da bu sezon gösterdiği performansla en çok eleştirilen futbolcuların başında gelen ile devre arasında yollar ayrılıyor. Teknik heyetin performansından memnun olmadığı futbolcunun, yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Devre arasında Mariano ile yollarını ayıracak olan teknik kadro, Brezilyalı futbolcunun yerini sezon başında lisansı askıya alınan Martin Linnes ile dolduracak. Mariano'dan umudu kesen Terim'in, maçında da sakatlığı atlatan Şener Özbayraklı'ya görev vermesi bekleniyor.

İLK İKİ SEZONU MUMLA ARATIR OLDU

Galatasaray'da bu sezon en çok tartışılan isimlerin başında Mariano geliyor. İlk iki sezonda yakaladığı başarılı istatistiklere bakılınca da Brezilyalı oyuncunun taraftarlardan aldığı tepki oldukça normal görünüyor. İlk iki sezon 2 gol atıp, 11 asist yapan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sıfır çekti. Orta, uzun top, kilit pas ve adam geçme rakamları da dibe vurdu.

  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mariano'ya yol göründü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN