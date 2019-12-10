Mariano'ya yol göründü

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla en çok eleştirilen futbolcuların başında gelen Mariano ile devre arasında yollar ayrılıyor. Teknik heyetin performansından memnun olmadığı Brezilyalı futbolcunun, yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Devre arasında Mariano ile yollarını ayıracak olan teknik kadro, Brezilyalı futbolcunun yerini sezon başında lisansı askıya alınan Martin Linnes ile dolduracak. Mariano'dan umudu kesen Terim'in, PSG maçında da sakatlığı atlatan Şener Özbayraklı'ya görev vermesi bekleniyor.

İLK İKİ SEZONU MUMLA ARATIR OLDU

Galatasaray'da bu sezon en çok tartışılan isimlerin başında Mariano geliyor. İlk iki sezonda yakaladığı başarılı istatistiklere bakılınca da Brezilyalı oyuncunun taraftarlardan aldığı tepki oldukça normal görünüyor. İlk iki sezon 2 gol atıp, 11 asist yapan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sıfır çekti. Orta, uzun top, kilit pas ve adam geçme rakamları da dibe vurdu.