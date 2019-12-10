Harekat başladı
Sarı-kırmızılı yönetimin, Uruguaylı sol bek Saracchi’yi kiralamak için Leipzig’e teklif yaptığı iddia edildi. Ayrıca Cruzeiro’nun genç orta sahası Ederson da listeye girdi.
Taraftarlardan ocak ayına kadar zaman isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yönetimden transfer çalışmalarının bir an önce başlamasını istedi. Oyuncu ve menajerleriyle temaslar sürerken bununla birlikte Galatasaray eksenli transfer iddiaları da arka arkaya ajanslara düşmeye başladı. En büyük iddia ise eurosport'un muhabiri Manu Lonjon'dan geldi. Fransız gazeteci, Galatasaray'ın Leipzig'de forma giyen sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi'yi kiralamak için resmi teklifte bulunduğunu yazdı.
ŞANS BULAMADI
Bundesliga ekibinde fazla forma şansı bulamayan Saracchi, bu sezon 6 resmi maçta 266 dakika ter döktü. Marcelo Saracchi bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Aynı zamanda sol kanat pozisyonunda forma giyebiliyor.
12 MİLYON EURO
21 yaşındaki Uruguaylı sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, geçen yıl yaz transfer döneminde River Plate'den ayrılmış ve 12 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e imza atmıştı.
BİR İDDİA DA BREZİLYA'DAN
Belhanda için teklif bekleyen ve orta sahasını da güçlendirmek isteyen Galatasaray'la ilgili bir iddia da Güney Amerika'dan geldi. Sarı-kırmızılıların tarihinde ilk kez Brezilya'da küme düşen Cruzeiro'nun genç yıldızı Ederson'u herhangi bir bonservis bedeli ödemeden transfer edeceği iddia edildi. 15 Ağustos'ta profesyonel sözleşme imzalayan Ederson'un sözleşmesinde "Küme düşülmesi durumunda sözleşmesi feshedilir" maddesinin yer aldığı, Galatasaray'ın da bunu kullanacağı belirtildi.
İLK KEZ KÜME DÜŞTÜ
Cruzeiro, 98 yıllık tarihinde Brezilya'da ilk kez küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Taraftarlar, Ederson'un da 90 dakika sahada kaldığı Palmeiras maçının tamamlanmasına izin vermedi ve maçın son dakikaları oynanamadı.
21 MAÇTA OYNADI
Orta sahada hem hücum hem de defansif olarak oynayabilen Ederson, bu sezon Seri A'da takımın as isimleri arasına girdi ve 21 maçta forma giydi, 2 gol kaydetti. Takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt değeri de 2.5 milyon euro...
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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