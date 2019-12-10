Harekat başladı

Taraftarlardan ocak ayına kadar zaman isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yönetimden transfer çalışmalarının bir an önce başlamasını istedi. Oyuncu ve menajerleriyle temaslar sürerken bununla birlikte Galatasaray eksenli transfer iddiaları da arka arkaya ajanslara düşmeye başladı. En büyük iddia ise eurosport'un muhabiri Manu Lonjon'dan geldi. Fransız gazeteci, Galatasaray'ın Leipzig'de forma giyen sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi'yi kiralamak için resmi teklifte bulunduğunu yazdı.

ŞANS BULAMADI

Bundesliga ekibinde fazla forma şansı bulamayan Saracchi, bu sezon 6 resmi maçta 266 dakika ter döktü. Marcelo Saracchi bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Aynı zamanda sol kanat pozisyonunda forma giyebiliyor.

12 MİLYON EURO

21 yaşındaki Uruguaylı sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, geçen yıl yaz transfer döneminde River Plate'den ayrılmış ve 12 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e imza atmıştı.

BİR İDDİA DA BREZİLYA'DAN

Belhanda için teklif bekleyen ve orta sahasını da güçlendirmek isteyen Galatasaray'la ilgili bir iddia da Güney Amerika'dan geldi. Sarı-kırmızılıların tarihinde ilk kez Brezilya'da küme düşen Cruzeiro'nun genç yıldızı Ederson'u herhangi bir bonservis bedeli ödemeden transfer edeceği iddia edildi. 15 Ağustos'ta profesyonel sözleşme imzalayan Ederson'un sözleşmesinde "Küme düşülmesi durumunda sözleşmesi feshedilir" maddesinin yer aldığı, Galatasaray'ın da bunu kullanacağı belirtildi.

İLK KEZ KÜME DÜŞTÜ

Cruzeiro, 98 yıllık tarihinde Brezilya'da ilk kez küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Taraftarlar, Ederson'un da 90 dakika sahada kaldığı Palmeiras maçının tamamlanmasına izin vermedi ve maçın son dakikaları oynanamadı.

21 MAÇTA OYNADI

Orta sahada hem hücum hem de defansif olarak oynayabilen Ederson, bu sezon Seri A'da takımın as isimleri arasına girdi ve 21 maçta forma giydi, 2 gol kaydetti. Takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt değeri de 2.5 milyon euro...