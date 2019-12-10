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10 Aralık 2019, Salı
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Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 'te kapatıyor

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Paris'te kapatıyor

, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda 'nın güçlü ekiplerinden Saint-Germain () takımıyla karşılaşacak.

Başkent 'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan 'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için 'yi yenmesi ve - maçında da ev sahibi ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. Puan
1. PSG 5 4 1 0 12 2 10 13
2. Real Madrid 5 2 2 1 11 7 4 8
3. Club Brugge 5 0 3 2 3 9 -6 3
4. Galatasaray 5 0 2 3 1 9 -8 2

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, , Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan 'ün durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkların arttığı son dönemde karşılaşmalarında forma giyen futbolcular Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, ve Emre Taşdemir ise UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

Fransız ekibinde de sakatlıkları bulunan Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve müsabakada görev yapamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda.

A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip.

Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve 'nın Lille takımları izliyor.

  1. 10.12.2019
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