Abdurrahim Albayrak uçağın içinden paylaştı! Falcao... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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uçağın içinden paylaştı! Falcao...

Abdurrahim Albayrak uçağın içinden paylaştı! Falcao...

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçında Saint-Germain ile oynayacağı mücadele için şehre giden 'da başkan yardımcısı uçağın içinden paylaşım yaptı.

Devler Ligi'nde gruptaki son maçını ile yapacak olan kafilesi 'e gitmek için yola çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci başkan 'tan ise sürpriz bir paylaşım geldi. Kafile ile birlikte 'nın başkentine giden Albayrak, uçağın içinden Başkan ve Kolombiyalı golcü ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınladı. Bu gönderiye sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük, Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Yunus Akgün kadroda yer almadı.


  1. 10.12.2019
  2. Güncelleme: 10.12.2019 12:27
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