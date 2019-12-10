Abdurrahim Albayrak uçağın içinden paylaştı! Falcao...

Devler Ligi'nde gruptaki son maçını PSG ile yapacak olan Galatasaray kafilesi Paris'e gitmek için yola çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan ise sürpriz bir paylaşım geldi. Kafile ile birlikte Fransa'nın başkentine giden Albayrak, uçağın içinden Başkan Mustafa Cengiz ve Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınladı. Bu gönderiye sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük, Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Yunus Akgün kadroda yer almadı.



