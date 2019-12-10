Abdurrahim Albayrak uçağın içinden paylaştı! Falcao...
Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçında Paris Saint-Germain ile oynayacağı mücadele için şehre giden Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak uçağın içinden paylaşım yaptı.
Devler Ligi'nde gruptaki son maçını PSG ile yapacak olan Galatasaray kafilesi Paris'e gitmek için yola çıktı.
Sarı-kırmızılı takımda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan ise sürpriz bir paylaşım geldi. Kafile ile birlikte Fransa'nın başkentine giden Albayrak, uçağın içinden Başkan Mustafa Cengiz ve Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınladı. Bu gönderiye sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Öte yandan Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük, Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Yunus Akgün kadroda yer almadı.
- 10.12.2019
- Güncelleme: 10.12.2019 12:27
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Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Sörloth'un gol yollarında, eski santraforumuz Necmi Perekli'nin izinden yürümesini sağla. Artık iş sana düştü hocam. Gol kralı olsun.
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Bitirim ikili
Toplam 1
Yorum
1903 Resmen makina gibiler Masallah!
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Atiba yine kendini aştı
Toplam 1
Yorum
atiba amokachi adamsın atiba
Abdurrahim Albayrak uçağın içinden paylaştı! Falcao... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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