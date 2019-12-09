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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Terim iş başında

Terim iş başında

'da teknik direktör , Aytemiz Alanyaspor galibiyetini avantaja çevirmek için kolları sıvadı.

Galatasaraylılar gelecekten umutlu ve de bu umutları boşa çıkarmamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Alanya galibiyeti hocayı mutlu etse de ikinci yarıdaki etkisiz futbol gözünden kaçmadı. İstatistik ekibinden aksayan yerler ve oyuncularla ilgili bilgi alan Terim, Ankaragücü karşısında bu hataların yapılmaması için Mariano, Lemina, , Nzonzi, Seri gibi isimleri karşısına alıp tek tek konuşacak.

-Mariano, Alanya karşısında sadece yüzde 55.6 pas yüzdesi ile oynadı.
-Ryan Donk maç boyunca kafa topu alamadı.
-Younes Belhanda (48), Muslera'dan (50) daha az topla buluştu.
-Mario Lemina hiç kilit pas veremedi.
-Adem Büyük sahada kaldığı sürede adam geçmeyi başaramadı.
-Ömer Bayram 8 kez top kaptırdı.
-Seri top çalamadı.
-Steven Nzonzi 90 dakika top kapamadı.

  1. 9.12.2019
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