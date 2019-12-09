Terim iş başında
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor galibiyetini avantaja çevirmek için kolları sıvadı.
Galatasaraylılar gelecekten umutlu ve Fatih Terim de bu umutları boşa çıkarmamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Alanya galibiyeti hocayı mutlu etse de ikinci yarıdaki etkisiz futbol gözünden kaçmadı. İstatistik ekibinden aksayan yerler ve oyuncularla ilgili bilgi alan Terim, Ankaragücü karşısında bu hataların yapılmaması için Mariano, Lemina, Ömer Bayram, Nzonzi, Seri gibi isimleri karşısına alıp tek tek konuşacak.
-Mariano, Alanya karşısında sadece yüzde 55.6 pas yüzdesi ile oynadı.
-Ryan Donk maç boyunca kafa topu alamadı.
-Younes Belhanda (48), Muslera'dan (50) daha az topla buluştu.
-Mario Lemina hiç kilit pas veremedi.
-Adem Büyük sahada kaldığı sürede adam geçmeyi başaramadı.
-Ömer Bayram 8 kez top kaptırdı.
-Seri top çalamadı.
-Steven Nzonzi 90 dakika top kapamadı.
- 9.12.2019
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Terim iş başında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.