PSG - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi grubundaki son maçına PSG deplasmanında çıkacak olan Galatasaray'ın bu karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Paris Saint-Germain - Galatasaray maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Çarşamba akşamı TSİ 23:00'te oynanacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcıları ise Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.
Galatasaray bu maç öncesi Devler Ligi macerasına veda etmişti. Paris Saint-Germain ise grubu İspanyol devi Real Madrid'in önünde lider tamamlamayı garantilemişti.
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 13:29
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
PSG - Galatasaray maçının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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