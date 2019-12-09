PSG - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Paris Saint-Germain - Galatasaray maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Çarşamba akşamı TSİ 23:00'te oynanacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcıları ise Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Galatasaray bu maç öncesi Devler Ligi macerasına veda etmişti. Paris Saint-Germain ise grubu İspanyol devi Real Madrid'in önünde lider tamamlamayı garantilemişti.