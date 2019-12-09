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09 Aralık 2019, Pazartesi
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- maçının hakemi belli oldu

PSG - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi grubundaki son maçına deplasmanında çıkacak olan 'ın bu karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 'ın, Fransız ekibi Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hakemi belli oldu. 'dan yapılan açıklamaya göre Paris Saint-Germain - Galatasaray maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Çarşamba akşamı TSİ 23:00'te oynanacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcıları ise Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Galatasaray bu maç öncesi Devler Ligi macerasına veda etmişti. Paris Saint-Germain ise grubu İspanyol devi Real Madrid'in önünde lider tamamlamayı garantilemişti.

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 13:29
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