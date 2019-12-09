Paris Saint-Germain 4 ismi açıkladı! Forma giyemeyecekler...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son karşılaşmasında çarşamba günü deplasmanda mücadelede edeceği Fransız ekibi Paris Saint-Germain, 4 ismin forma giyemeyeceğini açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bulunan temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü son karşılaşmasına çıkacak.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
Bu zorlu mücadele öncesi Fransız ekibinden flaş bir açıklama geldi.
PSG, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 21:52
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
Paris Saint-Germain 4 ismi açıkladı! Forma giyemeyecekler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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