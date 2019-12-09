Paris Saint-Germain 4 ismi açıkladı! Forma giyemeyecekler... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Saint-Germain 4 ismi açıkladı! Forma giyemeyecekler...

Paris Saint-Germain 4 ismi açıkladı! Forma giyemeyecekler...

'ın A Grubu son karşılaşmasında çarşamba günü deplasmanda mücadelede edeceği Fransız ekibi Saint-Germain, 4 ismin forma giyemeyeceğini açıkladı.

A Grubu'nda bulunan temsilcimiz , çarşamba günü son karşılaşmasına çıkacak.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Saint-Germain'e konuk olacak.

Bu zorlu mücadele öncesi Fransız ekibinden flaş bir açıklama geldi.

, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco ve 'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 21:52
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