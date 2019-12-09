Luyindama donuyor

Galatasaray'da devre arası operasyonu için düğmeye basılırken önceki gün ameliyat olan ve sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesinin askıya alınacağı belirtildi. Bir başka sakat Andone'nin durumuna ise sakatlık durumuna göre karar verileceği gelen haberler arasında.