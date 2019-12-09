Luyindama donuyor
Galatasaray'da devre arası operasyonu için düğmeye basılırken önceki gün ameliyat olan ve sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesinin askıya alınacağı belirtildi.
Galatasaray'da devre arası operasyonu için düğmeye basılırken önceki gün ameliyat olan ve sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesinin askıya alınacağı belirtildi. Bir başka sakat Andone'nin durumuna ise sakatlık durumuna göre karar verileceği gelen haberler arasında.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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