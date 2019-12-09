Luyindama donuyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Luyindama donuyor

donuyor

Luyindama donuyor

'da devre arası operasyonu için düğmeye basılırken önceki gün ameliyat olan ve sezonu kapatan 'nın sözleşmesinin askıya alınacağı belirtildi.

'da devre arası operasyonu için düğmeye basılırken önceki gün ameliyat olan ve sezonu kapatan 'nın sözleşmesinin askıya alınacağı belirtildi. Bir başka sakat Andone'nin durumuna ise sakatlık durumuna göre karar verileceği gelen haberler arasında.

  1. 9.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Luyindama donuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN