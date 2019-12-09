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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'ın eski yıldızından mesaj var! 'Dönmek istiyorum!'

Galatasaray'ın eski yıldızından mesaj var! 'Dönmek istiyorum!'

'de ilk yarının bitmesine az bir süre kala , ara dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Sarı-kırmızılılar yurtdışından birçok isim ile görüşmelerini sürdürmesinin yanı sıra yurt içinden bazı isimlerle de temas halinde. Bunun yanında sarı-kırmızılı kulübe eski bir yıldızından da 'Dönmek istiyorum' mesajı geldi. İşte o isim ve detaylar...

'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışını sürdüren 'da devre arasında dönemi de hareketli geçecek. Sarı kırmızılı takımın eski kaptanı 'dan sonra da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kariyerine noktaya koyarak 1.5 ay önce 'a gelen Emre Çolak'ın, menajeri aracılığı ile sarı kırmızılı yönetime bu dileğini de açık açık ilettiği ortaya çıktı. Bulut'un bonservisi elinde olan Emre Çolak'ı Galatasaray'a önerdiği ifade edildi.

EMRE ÇOLAK ile ilgili görsel sonucu

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 11:05
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