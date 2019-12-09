Galatasaray'ın eski yıldızından mesaj var! 'Dönmek istiyorum!'
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine az bir süre kala Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Sarı-kırmızılılar yurtdışından birçok isim ile görüşmelerini sürdürmesinin yanı sıra yurt içinden bazı isimlerle de temas halinde. Bunun yanında sarı-kırmızılı kulübe eski bir yıldızından da 'Dönmek istiyorum' mesajı geldi. İşte o isim ve detaylar...
Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da devre arasında transfer dönemi de hareketli geçecek. Sarı kırmızılı takımın eski kaptanı Arda Turan'dan sonra Emre Çolak da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kariyerine noktaya koyarak 1.5 ay önce İstanbul'a gelen Emre Çolak'ın, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile sarı kırmızılı yönetime bu dileğini de açık açık ilettiği ortaya çıktı. Bulut'un bonservisi elinde olan Emre Çolak'ı Galatasaray'a önerdiği ifade edildi.
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 11:05
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Galatasaray'ın eski yıldızından mesaj var! 'Dönmek istiyorum!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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