Galatasaray'ın eski yıldızından mesaj var! 'Dönmek istiyorum!'

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da devre arasında transfer dönemi de hareketli geçecek. Sarı kırmızılı takımın eski kaptanı Arda Turan'dan sonra Emre Çolak da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kariyerine noktaya koyarak 1.5 ay önce İstanbul'a gelen Emre Çolak'ın, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile sarı kırmızılı yönetime bu dileğini de açık açık ilettiği ortaya çıktı. Bulut'un bonservisi elinde olan Emre Çolak'ı Galatasaray'a önerdiği ifade edildi.