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08 Aralık 2019, Pazar
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Ve Falcao Telekom’da

Ve Falcao Telekom’da

Sarı-kırmızılı formayla en son 1 Ekim'de 'ye karşı forma giyen , tam 68 gün sonra maç kadrosundaydı. Bu süreçte 11 maç kaçıran yıldız futbolcu, karşısında yedek soyundu.

Sarı-kırmızılı formayla en son 1 Ekim'de 'ye karşı forma giyen , tam 68 gün sonra maç kadrosundaydı. Bu süreçte 11 maç kaçıran yıldız futbolcu, karşısında yedek soyundu. Teknik direktör 'in maç öncesi, "Fiziksel olarak henüz hazır değil" dediği 33 yaşındaki golcü, 78. dakikada 'ün yerine oyuna girdi. Kolombiyalı yıldız, sahada kaldığı süre içinde 4 kez topla buluşurken, rakip fileleri havalandırma fırsatını yakalayamadı.

  1. 8.12.2019
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