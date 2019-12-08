Ve Falcao Telekom’da
Sarı-kırmızılı formayla en son 1 Ekim'de PSG'ye karşı forma giyen Radamel Falcao, tam 68 gün sonra maç kadrosundaydı. Bu süreçte 11 maç kaçıran yıldız futbolcu, Alanyaspor karşısında yedek soyundu.
Sarı-kırmızılı formayla en son 1 Ekim'de PSG'ye karşı forma giyen Radamel Falcao, tam 68 gün sonra maç kadrosundaydı. Bu süreçte 11 maç kaçıran yıldız futbolcu, Alanyaspor karşısında yedek soyundu. Teknik direktör Fatih Terim'in maç öncesi, "Fiziksel olarak henüz hazır değil" dediği 33 yaşındaki golcü, 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna girdi. Kolombiyalı yıldız, sahada kaldığı süre içinde 4 kez topla buluşurken, rakip fileleri havalandırma fırsatını yakalayamadı.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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