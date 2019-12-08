Ve Falcao Telekom’da

Sarı-kırmızılı formayla en son 1 Ekim'de PSG'ye karşı forma giyen Radamel Falcao, tam 68 gün sonra maç kadrosundaydı. Bu süreçte 11 maç kaçıran yıldız futbolcu, Alanyaspor karşısında yedek soyundu. Teknik direktör Fatih Terim'in maç öncesi, "Fiziksel olarak henüz hazır değil" dediği 33 yaşındaki golcü, 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna girdi. Kolombiyalı yıldız, sahada kaldığı süre içinde 4 kez topla buluşurken, rakip fileleri havalandırma fırsatını yakalayamadı.