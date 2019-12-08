Galatasaray'da Luyindama ameliyat oldu
Aslan'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs operasyonu geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Christian Luyindama, doktorumuz Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz" denildi. Luyindama, Ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.
Aslan'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs operasyonu geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Christian Luyindama, doktorumuz Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz" denildi. Luyindama, Ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Galatasaray'da Luyindama ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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