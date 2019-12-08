Galatasaray'da Luyindama ameliyat oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Luyindama ameliyat oldu

'da Luyindama ameliyat oldu

Galatasaray'da Luyindama ameliyat oldu

Aslan'ın futbolcusu Luyindama, sol operasyonu geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ", doktorumuz tarafından başarılı bir menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz" denildi. Luyindama, 'nde Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.

Aslan'ın futbolcusu Luyindama, sol operasyonu geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ", doktorumuz tarafından başarılı bir menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz" denildi. Luyindama, 'nde Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.

  1. 8.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Luyindama ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN