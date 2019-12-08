Sahasında Alanyaspor'u konuk eden G.Saray'ın kadrosunda önemli değişiklikler vardı. 13. haftada Trabzonspor ile 1-1 biten maça 11'de başlayan Feghouli, sakatlığı nedeniyle dün akşam sahada yoktu.
Sahasında Alanyaspor'u konuk eden G.Saray'ın kadrosunda önemli değişiklikler vardı. 13. haftada Trabzonspor ile 1-1 biten maça 11'de başlayan Feghouli, sakatlığı nedeniyle dün akşam sahada yoktu. Cezayirli yıldız, maç kadrosunda yer almazken, sakatlıktan tamamen kurtulan Şener Özbayraklı, karşılaşmaya yedek soyundu. Tecrübeli sağ bek, 35 gün sonra maç kadrosunda yer buldu. Sakatlıkları devam eden Babel, Andone ve Luyindama da eksikler arasındaydı.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Feghouli yok Şener döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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