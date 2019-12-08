Feghouli yok Şener döndü

Sahasında Alanyaspor'u konuk eden G.Saray'ın kadrosunda önemli değişiklikler vardı. 13. haftada Trabzonspor ile 1-1 biten maça 11'de başlayan Feghouli, sakatlığı nedeniyle dün akşam sahada yoktu. Cezayirli yıldız, maç kadrosunda yer almazken, sakatlıktan tamamen kurtulan Şener Özbayraklı, karşılaşmaya yedek soyundu. Tecrübeli sağ bek, 35 gün sonra maç kadrosunda yer buldu. Sakatlıkları devam eden Babel, Andone ve Luyindama da eksikler arasındaydı.