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08 Aralık 2019, Pazar
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yok döndü

Feghouli yok Şener döndü

 'u konuk eden G.Saray'ın kadrosunda önemli değişiklikler vardı. 13. haftada ile 1-1 biten maça 11'de başlayan , sakatlığı nedeniyle dün akşam sahada yoktu.

'u konuk eden G.Saray'ın kadrosunda önemli değişiklikler vardı. 13. haftada ile 1-1 biten maça 11'de başlayan , sakatlığı nedeniyle dün akşam sahada yoktu. Cezayirli yıldız, maç kadrosunda yer almazken, sakatlıktan tamamen kurtulan Özbayraklı, karşılaşmaya yedek soyundu. Tecrübeli sağ bek, 35 gün sonra maç kadrosunda yer buldu. Sakatlıkları devam eden Babel, Andone ve Luyindama da eksikler arasındaydı.

  1. 8.12.2019
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