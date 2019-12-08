Duvara karşı

Aytemiz Alanyaspor karşısında golü Younes Belhanda attı ama galibiyeti Fernando Muslera getirdi. Galatasaray ilk yarıyı Faslı yıldızın, penaltıdan attığı golle önde geçerken ikinci yarıda Alanya'nın büyük baskısı vardı ama konuk ekip karşısında tam anlamıyla bir duvar buldu.

Alanyaspor ile tecrübeli kaleci arasındaki düello 64. dakikada başladı. Uruguaylı file bekçisi, Bakesetas'un vuruşunu müthiş bir refleksle köşeye uzanarak çıkardı. 71. dakikada ise Alanyaspor arka arkaya üç net pozisyon buldu.

Fernando Muslera önce Caulker'ın kafayı vuruşunu bertaraf etti. Ardından Welinton vurdu, Mariano'ya çarpan top üsten auta gitti. Hemen ardından Caulker bir kez daha şansını denedi ama Muslera kale çizgisi üzerinde sol elle müdahalesini yapıp gole yine izin vermedi. Tribünler arka arkaya gelen tehlikeli atakları nefeslerini keserek izlerken Muslera şov devam ediyordu. 81. dakikada Bombou'nun altı pas önünde karşı karşıya vuruşunu da çıkardı ve Galatasaray'ın aldığı 3 puanın baş mimarı oldu. Tribünlerin de sevgilisi...

ENLERİN ADAMI MUSLERA

Fernando Muslera, Alanyaspor karşılaşmasının yanı sıra Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde de sezona damga vuran performanslar sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan 2. kalecisi olan Muslera, devler arenasında 28 isabetli şuta geçit vermedi. Aynı zamanda Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan Nando, bu sezon 14 maçta yalnızca 11 gol gördü.

HER ŞEY FORMA İÇİN

Maç sonunda tribünler 'Muslera' diye inlerken Uruguaylı eldiven, Galatasaray'ın amblemini işaret ederek sarı-kırmızılı formaya duyduğu sevgiyi vurguladı. Taraftarların çılgınca alkışladığı Muslera yoğun istek üzerine saha ortasına gidip üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi.