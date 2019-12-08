Karşılaşmanın 35. dakikasında ise Alanyaspor atağında top ceza sahasında Galatasaraylı Ryan Donk'un koluna çarptı. Konuk ekip penaltı bekledi. Ancak hakem Halil Umut Meler, Hollandalı oyuncunun kolu kapalı ve vücuduna yakın olduğu gerekçesi Donk'un koluna devam ile oyunu devam ettirdi. VAR'dan da uyarı gelmedi.