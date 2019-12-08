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08 Aralık 2019, Pazar
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Donk’un koluna devam

Donk’un koluna devam

Karşılaşmanın 35. dakikasında ise atağında top ceza sahasında Galatasaraylı 'un koluna çarptı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında ise atağında top ceza sahasında Galatasaraylı 'un koluna çarptı. Konuk ekip penaltı bekledi. Ancak hakem Halil Umut Meler, Hollandalı oyuncunun kolu kapalı ve vücuduna yakın olduğu gerekçesi Donk'un koluna devam ile oyunu devam ettirdi. VAR'dan da uyarı gelmedi.

  1. 8.12.2019
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