Donk’un koluna devam
Karşılaşmanın 35. dakikasında ise Alanyaspor atağında top ceza sahasında Galatasaraylı Ryan Donk'un koluna çarptı.
Karşılaşmanın 35. dakikasında ise Alanyaspor atağında top ceza sahasında Galatasaraylı Ryan Donk'un koluna çarptı. Konuk ekip penaltı bekledi. Ancak hakem Halil Umut Meler, Hollandalı oyuncunun kolu kapalı ve vücuduna yakın olduğu gerekçesi Donk'un koluna devam ile oyunu devam ettirdi. VAR'dan da uyarı gelmedi.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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