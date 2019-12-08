Başkan Cengiz’e Florya desteği
Kulübün Emlak Konut ile yaptığı mutabakat neticesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin tapusu tekrar Galatasaray'a geçerken, taraftar başkan Mustafa Cengiz'e statta sevgi gösterilerinde bulundu.
Kulübün Emlak Konut ile yaptığı mutabakat neticesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin tapusu tekrar Galatasaray'a geçerken, taraftar başkan Mustafa Cengiz'e statta sevgi gösterilerinde bulundu. Uzun zamandır Cengiz ve yönetimi lehine tezahürat yapmayan sarı-kırmızılı taraftarlar Emlak Konut ile yapılan anlaşma sonrasında TT Stadı'nda Mustafa Cengiz'e tezahüratlarda bulundu. Başkan da buna alkışla karşılık verdi.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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