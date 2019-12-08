Başkan Cengiz’e Florya desteği

Kulübün Emlak Konut ile yaptığı mutabakat neticesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin tapusu tekrar Galatasaray'a geçerken, taraftar başkan Mustafa Cengiz'e statta sevgi gösterilerinde bulundu. Uzun zamandır Cengiz ve yönetimi lehine tezahürat yapmayan sarı-kırmızılı taraftarlar Emlak Konut ile yapılan anlaşma sonrasında TT Stadı'nda Mustafa Cengiz'e tezahüratlarda bulundu. Başkan da buna alkışla karşılık verdi.