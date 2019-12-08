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08 Aralık 2019, Pazar
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Başkan Cengiz’e Florya desteği

Başkan Cengiz’e Florya desteği

Kulübün ile yaptığı mutabakat neticesinde 'nin tapusu tekrar 'a geçerken, taraftar başkan 'e statta sevgi gösterilerinde bulundu.

Kulübün ile yaptığı mutabakat neticesinde 'nin tapusu tekrar 'a geçerken, taraftar başkan 'e statta sevgi gösterilerinde bulundu. Uzun zamandır Cengiz ve yönetimi lehine tezahürat yapmayan sarı-kırmızılı taraftarlar Emlak Konut ile yapılan anlaşma sonrasında TT Stadı'nda Mustafa Cengiz'e tezahüratlarda bulundu. Başkan da buna alkışla karşılık verdi.

  1. 8.12.2019
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