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08 Aralık 2019, Pazar
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Babel’e son dakika şoku

Babel’e son dakika şoku

Sakatlığı bulunan , buna rağmen takımla birlikte kamp kadrosunda yer alıyordu. Oynama ihtimali bulunan yıldız futbolcunun maç saatine yakın ağrıları devam edince sağlık ekibi durumu teknik heyete iletti.

Sakatlığı bulunan , buna rağmen takımla birlikte kamp kadrosunda yer alıyordu. Oynama ihtimali bulunan yıldız futbolcunun maç saatine yakın ağrıları devam edince sağlık ekibi durumu teknik heyete iletti. Hollandalı oyuncu, maçtan kısa süre önce kadrodan çıkarıldı.

  1. 8.12.2019
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