Babel’e son dakika şoku
Sakatlığı bulunan Ryan Babel, buna rağmen takımla birlikte kamp kadrosunda yer alıyordu. Oynama ihtimali bulunan yıldız futbolcunun maç saatine yakın ağrıları devam edince sağlık ekibi durumu teknik heyete iletti.
Sakatlığı bulunan Ryan Babel, buna rağmen takımla birlikte kamp kadrosunda yer alıyordu. Oynama ihtimali bulunan yıldız futbolcunun maç saatine yakın ağrıları devam edince sağlık ekibi durumu teknik heyete iletti. Hollandalı oyuncu, maçtan kısa süre önce kadrodan çıkarıldı.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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