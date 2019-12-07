Radamel Falcao 68 gün sonra kadroda
Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından 68 gün sonra Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma kazandırdığı fakat sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Radamel Falcao, Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.
Falcao en sonra 1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.
Kolombiyalı yıldız isim bu müsabakadan sonra aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı ve tedavi sürecine girdi. Falcao toplam 68 gün sonra Alanyaspor maçının kadrosuna yer aldı.
33 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 5 kez giyerken, Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşamıştı.
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Radamel Falcao 68 gün sonra kadroda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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