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07 Aralık 2019, Cumartesi
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şoku

Lazeric Jones şoku

 takımındaki sakatlıklar can sıkarken potadan da keyifsiz bir haber geldi. 'un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edildi. Ameliyat olacak Jones'un en az 2 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Resmi siteden başarılı oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

takımındaki sakatlıklar can sıkarken potadan da keyifsiz bir haber geldi. 'un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edildi. Ameliyat olacak Jones'un en az 2 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Resmi siteden başarılı oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
  1. 7.12.2019
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