Evimize dönüyoruz

Galatasaray ile Emlak Konut arasındaki sorunlar giderildi. Bir önceki başkan Dursun Özbek döneminde sarı-kırmızılı kulüp, Emlak Konut ile anlaşmaya varmıştı. Buna göre Cimbom'un Florya'daki tesislerini boşaltıp Kemerburgaz'da kendilerine tahsis edilen yere taşınması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak sonraki başkan Mustafa Cengiz buna karşı çıkmış ve Florya'nın Cimbom'da kalması gerektiğini vurgulamıştı. Dün imzalar resmen atıldı, sarıkırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de isteği doğrultusunda yuvasında kaldı.

ÇOK DEĞERLİ BİR HİZMET

Mustafa Cengiz, Florya'nın Galatasaray'da kalmasının önemine değindi. Cengiz "Şu anda burada Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. 2016'dan bu yana maalesef fiziki ve hukuki nedenlerden dolayı çokamadığımız Florya'nın dönüşünü, evimize yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Çok değerli bir hizmet" diye konuştu. Mustafa Cengiz, bu dönüşün rakamlarını da açıkladı. Buna göre Aslan, Emlak Konut GYO'dan aldığı 120 milyon TL'lik rakamı geri ödeyecek. Ayrıca 37 milyon TL'lik masraflar da Galatasaray'ın kasasından çıkacak.

DOĞRU DEĞERLENDİRSİNLER

Mustafa Cengiz sözlerini şöyle tamamladı: "2006 yılında ihalenin realize olduğu 2018 Mayıs'ının sonuna kadar Florya arazisinden çıkamayışımızdan kaynaklanan bütün giderleri ve faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız 120 milyon TL'lik parayı da iade ediyoruz. Yani biz evimizin bedelini tekrar ödeyerek, bu çok önemli 'bedelini ödeyerek' evimizin tekrar sahibi oluyoruz. Bütün spor kulüpleri ve taraftarlarımız konuyu bu şekilde doğru değerlendirsinler"

GELECEK RİVA'DA

"Bu kulübün geleceği Riva projesinde. Camiamızdan herkes 1400'e yakın konut içerisinden birer konut almalarını rica ediyorum. Alacakları her konut Galatasaray'a ve Türk futboluna artı olarak yazacaktır. Florya projemizin sağlıklı yürümesi ve ödemelerimizin gerçekleşmesi açısından da bu çok önemli. Riva'ya herkes sahip çıksın"

DIAGNE'NİN ASKERLİĞİ ÇOK

Toplantı sırasında başkan Mustafa Cengiz'e Brugge'e kiralanan ancak kadro dışı kalan Mbaye Diagne'nin Ocak ayında Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği soruldu. Başkan Mustafa Cengiz "Onun askerlik hizmetini tamamlaması gerek" diyerek olumlu bir işaret vermedi.

ŞARTLAR AYNEN DEVAM EDİYOR



Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, devlet büyüklerine, Galatasaray ailesine ve Mustafa Cengiz'e teşekkür ederek başladı. Gedikli "Riva arazisinde Düşler Projesi aynı şekilde devam ediyor. G.Saray ile yaptığımız bu uzun birliktelik sonucunda her iki tarafın da elde ettiği kazanımlar çok değerli" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz tüm bu süreçte kendilerine yardımcı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel şekilde teşekkür etti. Cengiz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli'ye, Genel Kurul Başkanı Erhan Keleş'e ve ön sahada, siperde mücadele eden Hakan Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

HEP BİRLİKTE CANLANALIM

"Galatasaray'ın canlanması demek Fenerbahçe'nin canlanması demek. Fenerbahçe'nin canlanması, Beşiktaş'ın Trabzonspor'un Erzurumspor'un Eskişehirspor'un canlanması demek. Spor dünyamızda mutlaka bu hareketliliğe, camialar arasında birbirine saygı ve sevginin gelişimine gerek var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Sakaryaspor, Göztepe, Konyaspor topulumun itici güçleridir. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Rakipler güçlendikçe biz de güçleniriz. Siz rakibiniz kadar güçlüsünüz"