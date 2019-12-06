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06 Aralık 2019, Cuma
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'da dikkat çeken istatistik! 'a karşı...

Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! Alanyaspor'a karşı...

, ’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz ile bugüne kadar ligde 6 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

'in 14. haftasında , yarın saat 20.00'de Stadyumu'nda Aytemiz ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı 20 puanla 8. sırada bulunuyor. Alanyaspor ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 22 puanla 5. sırada yer alıyor.

7. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlardan sarı-kırmızılılar 5 kez galip ayrıldı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan, bu karşılaşmalarda 20 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray 6-0 kazanırken, Alanya'daki maç 1-1 sona ermişti.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, bu sezon son galibiyetini 9 Kasım'da Süper Lig'de Gaziantep FK'ye karşı aldı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı 4 müsabakada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Cimbom, söz konusu maçlarda Süper Lig'de 'e ve 'nda TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a mağlup olurken, ligde Trabzonspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ile berabere kaldı.

GALATASARAY KALESİNDE AZ GOL GÖREN TAKIM

Galatasaray ligde savunmadaki performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki 13 haftada kalesinde sadece 11 gol gördü. Cimbom, bu performansıyla Süper Lig takımları arasında en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Galatasaray, ayrıca 13 haftada rakip fileleri de 14 kez havalandırdı.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ile , karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 15. haftada sahasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
, Florin Andone, Christian Luyindama, ve Sofiane Feghouli'nin sakatlıkları bulunuyor. Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina'nın ise kadroda yer alması bekleniyor.

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını kokartlı hakem yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Uyarcan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Caner Ak görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise ve Bahattin Duran.

Halil Umut Meler, Galatasaray'ın daha önce 12 karşılaşmasında görev alırken, sarı-kırmızılılar bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

  1. 06.12.2019
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