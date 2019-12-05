Tuzlaspor maçı sonrası Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Galatasaray altyapısında futbol eğitimini alan Gökhan Çıra'nın formasını giydiği Tuzlaspor'un 2-0'lık galibiyeti sonrası paylaştığı bir fotoğraf sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Çıra, soyunma odasında maçın skorunun yazılı olduğu tahta önünde gülerken çektirdiği fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak, ""Çok şükür. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte... Herkesin ayağına sağlık, bravo takım" yorumunu düştü. Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarların tepkisine neden oldu.

23 yaşındaki oyuncu daha önce de Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe formasıyla 'altı' işareti yaparak poz vermişti.



