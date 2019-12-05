Tuzlaspor maçı sonrası Galatasaraylıları kızdıran paylaşım
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'a yenilmesinin ardından, sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Gökhan Çıra'nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
Galatasaray altyapısında futbol eğitimini alan Gökhan Çıra'nın formasını giydiği Tuzlaspor'un 2-0'lık galibiyeti sonrası paylaştığı bir fotoğraf sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.
Çıra, soyunma odasında maçın skorunun yazılı olduğu tahta önünde gülerken çektirdiği fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak, ""Çok şükür. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte... Herkesin ayağına sağlık, bravo takım" yorumunu düştü. Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarların tepkisine neden oldu.
23 yaşındaki oyuncu daha önce de Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe formasıyla 'altı' işareti yaparak poz vermişti.
- 05.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
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Yorum
KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
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Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
Tuzlaspor maçı sonrası Galatasaraylıları kızdıran paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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