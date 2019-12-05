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05 Aralık 2019, Perşembe
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Hatipoğlu ile devam

Hatipoğlu ile devam

ve 'nin genel kurulunda, yeniden başkan oldu.

ve 'nin genel kurulunda, yeniden başkan oldu. Genel kurula katılan G.Saray Başkanı Cengiz, Hatipoğlu'nu tebrik ederek, "GSYİAD kurulduğundan bu yana büyük bir ciddiyet içinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

  1. 5.12.2019
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