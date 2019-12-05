Hatipoğlu ile devam
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda, İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan oldu.
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda, İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan oldu. Genel kurula katılan G.Saray Başkanı Cengiz, Hatipoğlu'nu tebrik ederek, "GSYİAD kurulduğundan bu yana büyük bir ciddiyet içinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
- 5.12.2019
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