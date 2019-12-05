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05 Aralık 2019, Perşembe
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Defansa yeni isim

Defansa yeni isim

, sakatlanan Christian Luyindama’nın boşluğunu AS Roma’dan ile kapatacak.

Sezon başında 'nden Roma'ya transfer olan 'ın gündeminde... Luyindama'nın sakatlanması sonrasında stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takımın, İtalyan ekibinden Mert'i sezon sonuna kadar kiralamak için düğmeye bastığı iddia edildi. Sezon başında Roma'dan Steven Nzonzi'yi kiralayarak iyi ilişkiler kuran sarı-kırmızılı kulübün, Mert'in kiralanması için de İtalyanlarla temasa geçtiği öğrenildi. Roma formasıyla Serie A'da bu sezon 3 maça çıkan Mert Çetin, toplam 124 dakika süre alırken, gol ve asist kaydedemedi. Sağ ve sol stoper oynayabilen Çetin, A 'da bir kez görev aldı.

  1. 5.12.2019
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