Defansa yeni isim
Galatasaray, sakatlanan Christian Luyindama’nın boşluğunu AS Roma’dan Mert Çetin ile kapatacak.
Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin Galatasaray'ın gündeminde... Luyindama'nın sakatlanması sonrasında stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takımın, İtalyan ekibinden Mert'i sezon sonuna kadar kiralamak için düğmeye bastığı iddia edildi. Sezon başında Roma'dan Steven Nzonzi'yi kiralayarak iyi ilişkiler kuran sarı-kırmızılı kulübün, Mert'in kiralanması için de İtalyanlarla temasa geçtiği öğrenildi. Roma formasıyla Serie A'da bu sezon 3 maça çıkan Mert Çetin, toplam 124 dakika süre alırken, gol ve asist kaydedemedi. Sağ ve sol stoper oynayabilen Çetin, A Milli Takım'da bir kez görev aldı.
- 5.12.2019
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Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Yorum
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Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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