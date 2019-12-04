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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'a geri dönüyor!

Mbaye Diagne Galatasaray'a geri dönüyor!

'ın geçtiğimiz sezon 'dan 13 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve gerek taraftarlarla yaptığı polemikleri, gerekse düşük form grafiği nedeniyle ekiplerinden Clup Brugge'a kiraladığı 'de flaş bir gelişme yaşandı! İşte detaylar...

'ın sezon başında 3,5 milyon euro bedelle ligi ekiplerinden 'a kiraladığı için Fransız basınında önemli bir haber yayınlandı...

Belçika temsilcisinde istenilen performansı sergileyemeyen golcü futbolcu, kadro dışı bırakılmasının ardından teknik direktör Philippe Clement tarafından bir daha değerlendirilmeyeceği bildirilmişti...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basını, Flemen basınını kaynak göstererek önemli bir haberi okuyucularına aktardı...

Buna göre Clement'in Diagne ile keskin şekilde yollarını ayırmak istemesi, Belçika kulübünün yönetimini harekete geçirdi. Başkan Bert Verhaege'nin Senegalli golcü ile yollarını kesinlikle ayıracağı ve ara transfer döneminde Galatasaray'a geri gönderileceği aktarıldı.

OLAY ADAM DIAGNE; ARABASINA EL KONULDU

Galatasaray'da polemikleriyle meşhur olan golcü futbolcunun başı beladan kurtulmadı... Diagne'nin son vukuatı sigortasız araç kullanmak olmuş, son model spor aracıyla sigortasız olarak trafiğe çıkan Diagne, takımdan men edildiği gibi trafikten de men edilmişti.

Diagne, bu sezon Belçika temsilcisiyle çıktığı toplam 12 karşılaşmada 4 gole imza atmış, 465 dakika sahada kalmıştı.

  1. 04.12.2019
  2. Güncelleme: 04.12.2019 16:12
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