Mbaye Diagne Galatasaray'a geri dönüyor!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve gerek taraftarlarla yaptığı polemikleri, gerekse düşük form grafiği nedeniyle Belçika ekiplerinden Clup Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşandı! İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında 3,5 milyon euro bedelle Belçika ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne için Fransız basınında önemli bir haber yayınlandı...
Belçika temsilcisinde istenilen performansı sergileyemeyen golcü futbolcu, kadro dışı bırakılmasının ardından teknik direktör Philippe Clement tarafından bir daha değerlendirilmeyeceği bildirilmişti...
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basını, Flemen basınını kaynak göstererek önemli bir haberi okuyucularına aktardı...
Buna göre Clement'in Diagne ile keskin şekilde yollarını ayırmak istemesi, Belçika kulübünün yönetimini harekete geçirdi. Başkan Bert Verhaege'nin Senegalli golcü ile yollarını kesinlikle ayıracağı ve ara transfer döneminde Galatasaray'a geri gönderileceği aktarıldı.
OLAY ADAM DIAGNE; ARABASINA EL KONULDU
Galatasaray'da polemikleriyle meşhur olan golcü futbolcunun başı beladan kurtulmadı... Diagne'nin son vukuatı sigortasız araç kullanmak olmuş, son model spor aracıyla sigortasız olarak trafiğe çıkan Diagne, takımdan men edildiği gibi trafikten de men edilmişti.
Diagne, bu sezon Belçika temsilcisiyle çıktığı toplam 12 karşılaşmada 4 gole imza atmış, 465 dakika sahada kalmıştı.
- 04.12.2019
- Güncelleme: 04.12.2019 16:12
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Bir takıma bedel
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laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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