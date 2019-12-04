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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'dan göndermesi!

Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermesi!

, bu sabah paylaştığı günaydın mesajında rakiplerine göndermesinde bulundu. Sarı-kırmızılılar paylaştığı görselde kazanılan Türkiye Kupası'nın sayılarına yer verdi.

Ziraat yolcuğuna bu akşam evinde oynayacağı Tuzlaspor maçıyla başlayacak olan 'dan özel bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, her sabah hesabından yaptığı günaydın paylaşımında bugün rakiplerine Türkiye Kupası göndermesi yaptı.

Paylaşılan görselde kazanılan Türkiye Kupası sayıları verildi. Galatasaray'ın 18, 'ın 9, 'un 8 ve 'nin 6 şampiyonluğunun olduğu ifade edildi Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


  1. 04.12.2019
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