Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tuzlaspor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tuzlaspor

'ın 'ndaki rakibi Tuzlaspor

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tuzlaspor

, 5. tur ilk maçında 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Kupanın son şampiyonu , bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda , 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan , Florin Andone, , Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Stadı'nda oynanacak.

  1. 03.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tuzlaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN