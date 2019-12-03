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03 Aralık 2019, Salı
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Diagne'ye iki şok

Diagne'ye iki şok

'ın 'a kiraladığı , 'da gündem yaratmaya devam ediyor.

'ın 'a kiraladığı , 'da gündem yaratmaya devam ediyor. Senegalli futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından şimdi de sadece B Takımı ile idmanlara çıkmasına karar verildi. Öte yandan golcü futbolcunun, Belçika polisiyle de başı derde girdi. yaptırmaması nedeniyle aracına el konulduğu bildirildi.

  1. 3.12.2019
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