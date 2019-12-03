Diagne'ye iki şok
Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da gündem yaratmaya devam ediyor.
Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da gündem yaratmaya devam ediyor. Senegalli futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından şimdi de sadece B Takımı ile idmanlara çıkmasına karar verildi. Öte yandan golcü futbolcunun, Belçika polisiyle de başı derde girdi. Sigorta yaptırmaması nedeniyle aracına el konulduğu bildirildi.
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Diagne'ye iki şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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