Diagne'ye iki şok

Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da gündem yaratmaya devam ediyor. Senegalli futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından şimdi de sadece B Takımı ile idmanlara çıkmasına karar verildi. Öte yandan golcü futbolcunun, Belçika polisiyle de başı derde girdi. Sigorta yaptırmaması nedeniyle aracına el konulduğu bildirildi.