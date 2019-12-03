Chicharito'dan açıklama! ''Transfer olmaya hazırım''
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda gündemden düşmeyen Chicharito'dan transfer cevabı geldi. Sarı-kırmızılılar yıldız golcüyü transfer listesine almış ancak Radamel Falcao'nun transferinden sonra bu transfer rafa kaldırılmıştı. Meksikalı futbolcu MLS liginden övgüyle bahsederken transfer olmaya hazır olduğunu açıkladı.
Yaz aylarında Galatasaray'ında gündeminde olan ama Falcao transferinden sonra gündemden düşen Meksikalı golcü Chicharito 8 milyon euro bedelle yeni transfer olduğu Sevilla'da iyi bir başlangıç yapamadı. Açıklamalarda bulunan Chicharito kulüpteki geleceğinden de bahsetti ve transfer olmaya hazır olduğunu söyledi.
MLS Ligi'nden övgüyle bahseden 31 yaşındaki usta ayak "MLS sürekli gelişen bir lig, düşünebilirim. Hep geleceğe bakarım. Her fırsata da olabildiğince açığım." dedi.
Radamel Falcao ve Andone'nin sakatlıklarından sonra ara transfer döneminde takıma santrfor takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın yeniden Chicharito'yu gündemine alabileceği öne sürüldü.
Chicharito bu sezon La Liga'da forma şansı bulduğu 7 maçta 1 gol attı.
- 03.12.2019
- Galatasaray'da 5 golcü 1 Gomis etmiyor!
- Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...
- Ersun Yanal'dan şok karar! İstanbulspor karşısında o ismi oynatmayacak
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi
- Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Chicharito'dan açıklama! ''Transfer olmaya hazırım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.