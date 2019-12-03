Chicharito'dan açıklama! ''Transfer olmaya hazırım'' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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'dan açıklama! '' olmaya hazırım''

Chicharito'dan açıklama! ''Transfer olmaya hazırım''

'ın yaz sezonunda gündemden düşmeyen 'dan transfer cevabı geldi. Sarı-kırmızılılar yıldız golcüyü transfer listesine almış ancak 'nun transferinden sonra bu transfer rafa kaldırılmıştı. Meksikalı futbolcu liginden övgüyle bahsederken transfer olmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yaz aylarında 'ında gündeminde olan ama Falcao transferinden sonra gündemden düşen Meksikalı golcü 8 milyon euro bedelle yeni olduğu Sevilla'da iyi bir başlangıç yapamadı. Açıklamalarda bulunan Chicharito kulüpteki geleceğinden de bahsetti ve transfer olmaya hazır olduğunu söyledi.

Ligi'nden övgüyle bahseden 31 yaşındaki usta ayak "MLS sürekli gelişen bir lig, düşünebilirim. Hep geleceğe bakarım. Her fırsata da olabildiğince açığım." dedi.

ve Andone'nin sakatlıklarından sonra ara transfer döneminde takıma santrfor takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın yeniden Chicharito'yu gündemine alabileceği öne sürüldü.

Chicharito bu sezon 'da forma şansı bulduğu 7 maçta 1 gol attı.


  1. 03.12.2019
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