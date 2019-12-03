Chicharito'dan açıklama! ''Transfer olmaya hazırım''

Yaz aylarında Galatasaray'ında gündeminde olan ama Falcao transferinden sonra gündemden düşen Meksikalı golcü Chicharito 8 milyon euro bedelle yeni transfer olduğu Sevilla'da iyi bir başlangıç yapamadı. Açıklamalarda bulunan Chicharito kulüpteki geleceğinden de bahsetti ve transfer olmaya hazır olduğunu söyledi.

MLS Ligi'nden övgüyle bahseden 31 yaşındaki usta ayak "MLS sürekli gelişen bir lig, düşünebilirim. Hep geleceğe bakarım. Her fırsata da olabildiğince açığım." dedi.



Radamel Falcao ve Andone'nin sakatlıklarından sonra ara transfer döneminde takıma santrfor takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın yeniden Chicharito'yu gündemine alabileceği öne sürüldü.



Chicharito bu sezon La Liga'da forma şansı bulduğu 7 maçta 1 gol attı.



