"Reaksiyon gösterdik"
Fatih Terim: "2 puan kaybettik. Özellikle 2. yarıdaki skoru kabullenmeyen oyun beni memnun etti. Ümit ederim bu maç bizim için kırılma noktası olacak"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki puan kaybettiklerini ancak oyuncularının mağlubiyete gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu söyledi: "İlk yarı rakibe herhangi bir pozisyon vermedik. Birkaç pozisyona da çok yaklaştık. Son kararı iyi verebilsek özellikle Belhanda geçen seneki gibi olsa devreye önde girebilirdik. Trabzon'da Trabzonspor ile oynamak çok kolay değil tabi.
2. YARIDA KAZANABİLİRDİK
Çok istememize rağmen kazanamadık. İki puan kaybettik. Ancak her sezonun kendine göre bir kırılma noktası vardır. Ümit ederim özellikle ikinci yarıdaki oyunumuz kırılma noktası olacaktır. Oyuna ve skora başkaldıran, isyan eden ve kabullenmemesine alıştığımız bir G.Saray gördüğümüz için bir nebze sonuçtan bağımsız beni mutlu etti. Oyuncularımın mağlubiyete reaksiyonundan memnunum."
Terim sakatlanan Feghouli ve Lemina için, "Feghouli için normal karşılıyorum. Bu sezon onu hiç dinlendiremedik. Lemina ise hiç çıkmasını istemediğim oyunculardan biriydi. Ama belki bu kararımızla 1 ay yerine 1 haftada aramıza dönecek. Maçtan sonra geldi özür diledi. Gerek de yoktu" yorumunu yaptı.
- 2.12.2019
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